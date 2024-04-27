Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye kılıç kategorisinde ilk kota getirdi - Son Dakika
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Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye kılıç kategorisinde ilk kota getirdi

Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'ye kılıç kategorisinde ilk kota getirdi

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele ederek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Enver Yıldırım'ın kılıç kategorisinde kotayı aldığı ve Türkiye'nin 1972'den sonra bu disiplinde ilk kez olimpiyatta yer alacağı belirtildi.

27.04.2024 19:21
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Milli eskrimci Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek, Türkiye'ye bu disiplinde 1972'den sonra ilk kotayı getirdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcunun Paris 2024 için kota aldığı belirtildi.

Kılıç kategorisinde son olarak Münih 1972'de yer alan Türkiye'nin, 52 yıl sonra bu disiplinde Enver Yıldırım'la olimpiyatta yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Enver Yıldırım, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye kılıç kategorisinde ilk kota getirdi - Son Dakika

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