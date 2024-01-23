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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi - Son Dakika
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri tamamlandı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında ise 14 ülkeden 21 çift yarıştı. Bugünkü mücadelede birçok kategoride Türk sporcular ilk sıralarda yer aldı.

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası\'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi
23.01.2024 - 23:47,
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pistinde düzenlenen organizasyonda yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde 9 ülkeden 53 sporcu, buz dansında 14 ülkeden 21 çift, diğer kategorilerde 212 sporcu yer alıyor.

Bugünkü mücadelede erkekler Intermediate Novice Boys'ta Mehmet Uraz Ertaş, Basic Novice Boys'ta Ateş Ahıskal, Tiber Sirer, Sarp Alibaş, kızlar Intermediate Novice Girls'te Ada Demir, Ayşe Dila Sucuoğlu, Defne Topuz, Basic Novice Girls I'de Tuana Akın, Ezgi Özer, Roza Şimşek, Basic Novice Girls II'de Zeynep Tuana Kızek, Derin Ergün, İpek Kara, Basic Novice Girls III'de Doğa Güner, Ana Teodora Zarojanu, Masal Burgu ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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