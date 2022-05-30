2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza atarak karatede Türkiye'ye tarihin ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün karate olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu milli sporcusu Eray Şamdan, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na babasının antrenörlüğünde katılan Şamdan, yine başarıyla şampiyonadan ayrıldı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, karatede Türkiye'ye tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandıran, Kocaeli'nin de tek olimpik madalyasının sahibi olan milli sporcu Eray Şamdan, büyükler kategorisinde üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Daha önce 7 kez Avrupa şampiyonu, 2 defa Avrupa üçüncüsü, 1 kez dünya şampiyonu, 1 kez dünya üçüncüsü olan Şamdan, son olarak Tokyo'da olimpiyat ikinciliği elde etmişti.

Erkekler 60 kilogramda son 10 yıldır kürsüyü adeta hegemonyası altına alan ve 'Avrupa'nın Kralı' olarak anılan başarılı sporcu, ilk kez bir Avrupa şampiyonasında babası Adnan Şamdan'ın antrenörlüğünde sahaya çıktı. İlk turda Alman rakibini 5-0, ikinci turda Makedon rakibini 1-0, Çeyrek finalde Kosovalı rakibini 5-0 ve yarı finalde Yunan rakibini 6-2 mağlup eden Şamdan, finalde İtalyan Angelo Crescenzo ile altın madalya mücadelesi verdi. Zorlu maçı 1-0 kazanan Eray, Türkiye'ye bir altın madalya daha getirmiş oldu.

Eray Şamdan'ın, Darıcalı sporcular için rol model olduğunu belirten ve milli sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'müzün milli sporcusu Eray Şamdan'ın, 8. kez Avrupa şampiyonu olması ve ay-yıldızlı Türk Bayrağımızı dalgalandırması hepimizi gururlandırdı. Eray Şamdan, Darıcalı genç sporcular için bir rol model. Kendisini örnek alacak genç sporculara başarılarıyla örnek oluyor. Bir kez daha Eray kardeşimi ve Adnan hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ