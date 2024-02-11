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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erbaaspor, lider Karaköprü Belediyespor'u sahasında konuk etti. Maçta yaşanan taç atışı sonrasında penaltı tartışmasıyla gündeme gelen mücadele, heyecan dolu anlara sahne oldu. Erbaasporlu bir oyuncunun eliyle topa müdahale etmesiyle hakem tarafından verilen penaltı vuruşunu Karaköprü Belediyespor futbolcusu Umut Dile, bilerek auta attı.

Erbaa Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Erbaasporlu taraftarlar, lider Karaköprü Belediyespor ile arasındaki 10 puanlık farkı azaltma hedefiyle maça yoğun ilgi gösterdi. Erbaaspor, maçı 0-0 berabere tamamlayarak liderle puan farkını azaltma hedefinde önemli bir adım attı.

Karşılaşmada yeşil sahalarda yaşanması zor bir olay gerçekleşti. Karaköprü Belediyesporlu futbolcu taç atışını kullandı. Erbaasporlu futbolcu hakemin düdüğünü duymayınca topa eliyle müdahale etti. Bunu gören hakem penaltı verdi. Yaşanan olay sonrası penaltı noktasına gelen Karaköprü Belediyesporlu Umut Dilek, topu auta attı. Stadyumu dolduran taraftarlar Dilek'e alkışla destek verdi. - TOKAT