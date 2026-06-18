Erciyes 38, 5 Oyuncuyla Anlaştı - Son Dakika
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Erciyes 38, 5 Oyuncuyla Anlaştı

Erciyes 38, 5 Oyuncuyla Anlaştı
18.06.2026 09:41
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonu için 5 oyuncuyla iç transferde yeniden anlaştı.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü yeni sezon öncesi iç transferde 5 isim ile yeniden anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonu için kolları sıvadı. Mavi-siyahlılar hem iç transferde hem de transferde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü iç transferde Fatih Yiğit Şanlıtürk, Utkan Gökçen, Mehmet Tosun ve takım kaptanlarından Çağrı Yağız Yasak ile Artun Akçakın ile yeniden anlaştı.

Mavi-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız Mehmet Tosun, Utkan Gökçen, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Çağrı Yağız Yasak ve Artun Akçakın ile 2026/2027 futbol sezonunda da yola devam ediyoruz. Kararın hem kulübümüze hem de oyuncularımıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Erciyes, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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