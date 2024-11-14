Erciyes 38\'de 3 Futbolcu Ceza Sonrası Döndü

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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kart cezası bulunan 3 futbolcu; Edirne spor maçında takımındaki yerini alabilecek.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol kulübünde 3 futbolcunun cezası sona erdi. Sarı kart cezalıları Ekrem Kayılıbal ve Fevzi Can Bozkuş ile kırmızı kart cezalısı Hüseyin Ekici, geride kalan Polatlı 1926 spor maçında forma giyememişti. 3 futbolcu, bu hafta oynanacak Edirnespor maçında takımındaki yerini alabilecek.

Sakatlığı devam eden Muhammed Emin Balcılar yine forma giyemeyecek. - KAYSERİ