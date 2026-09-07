Erciyes 38, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes 38, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 yendi

Erciyes 38, deplasmanda Ağrı 1970\'i Osman Şahin\'in golüyle 1-0 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun açılış maçında deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Takıma 3 puanı getiren golü 47. dakikada yeni transfer Osman Şahin kaydetti ve ilk maçında ilk golünü atarak sevince boğuldu.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde sezonun ilk golünü Osman Şahin attı.

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Mavi siyahlı takıma 3 puanı getiren golü 47. dakikada Osman Şahin kaydetti. Sezon başında Çorum Futbol Kulübü'nden transfer edilen tecrübeli oyuncu Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması ile çıktığı ilk maçta ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.

Attığı golle galibiyetin mimari olan Osman Şahin maçın ardından tebrikleri tek tek kabul etti.

Kaynak: İHA

Osman Şahin, Erciyes, Futbol, Ağrı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Denizli’de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu

10:17
Zehra Güneş annesine sarıldı O bakışa yorum yağdı
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:01
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası Aile isyan etti
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 10:23:18. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes 38, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement