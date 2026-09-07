Erciyes 38, deplasmanda Ağrı 1970'i Osman Şahin'in golüyle 1-0 yendi
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun açılış maçında deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Takıma 3 puanı getiren golü 47. dakikada yeni transfer Osman Şahin kaydetti ve ilk maçında ilk golünü atarak sevince boğuldu.
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nde sezonun ilk golünü Osman Şahin attı.
3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Mavi siyahlı takıma 3 puanı getiren golü 47. dakikada Osman Şahin kaydetti. Sezon başında Çorum Futbol Kulübü'nden transfer edilen tecrübeli oyuncu Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü forması ile çıktığı ilk maçta ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.
Attığı golle galibiyetin mimari olan Osman Şahin maçın ardından tebrikleri tek tek kabul etti.
Kaynak: İHA
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