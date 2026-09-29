Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, Malatya Yeşilyurt maçında gasp iddiasında bulundu - Son Dakika
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Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, Malatya Yeşilyurt maçında gasp iddiasında bulundu

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Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, Malatya Yeşilyurt maçında gasp iddiasında bulundu
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Erciyes 38 FK Başkanı Latif Ersoy, Burak Yılmaz'ın geçen sezonki konuşmasını alıntılayıp Play-Off finalindeki Malatya Yeşilyurt maçına atıfta bulundu. Ersoy, Erciyes 38 FK'nın hakkının gasp edildiğini iddia ederek Fuat Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olduğunu vurguladı.

Açıkalın Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Latif Ersoy; hakemlere yapılan operasyonların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon yaptığı konuşmayı alıntılayarak, Play-Off finalinde oynadıkları Malatya Yeşilyurt maçına atıfta bulundu.

Erciyes 38 FK'nın göz göre göre hakkının gasp edildiğini iddia ederek maç hakkında Burak Yılmaz'ın konuşmasını paylaşan Latif Ersoy, özellikle Fuat Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olduğunun altını çizdi. Burak Yılmaz yaptığı konuşmada, gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile TFF'nin Hukuktan Sorumlu Başkanvekili Fuat Göktaş'ın istediği şekilde at koşturduğunu söylemişti. Göktaş'ın Malatya Yeşilyurtlu olması, geçtiğimiz sezon Erciyes 38 FK maçında yaşanan büyük hataları akıllara getirdi.

Kaynak: İHA
Malatya YeşilyurtBurak YılmazErciyesFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, Malatya Yeşilyurt maçında gasp iddiasında bulundu - Son Dakika
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