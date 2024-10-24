Erciyes 38 FK - Çoruhlu SK Maçının Hakemi Belli Oldu

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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün sahasında oynayacağı İzmir Çoruhlu SK maçını Konya Bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ düdük yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Nesine 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden bu isimleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak olan Erciyes 38 Futbol Kulübü - İzmir Çoruhlu FK maçına Konya Bölgesi hakemlerinden Burak Akdağ atandı.

Bu müsabakada Akdağ'ın yardımcılıklarını Cem Mustafa Akpınar ve Burak Savaş yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Murat Durgutluoğlu. - KAYSERİ