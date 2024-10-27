Erciyes 38 FK, Çoruhluspor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Çoruhluspor'u 3-2 yendi

Erciyes 38 FK, Çoruhluspor\'u 3-2 yendi

Erciyes 38 Futbol Kulübü, İzmir Çoruhluspor'u ligde 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

27.10.2024 11:04
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 8. haftasında sahasında oynadığı İzmir Çoruhluspor maçını 3-2 kazandı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar, Burak Savaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Çukadar (Gürkan Arslan Dk. 56), İsmail Karakaş, Yaşar Kavas (İhsan Uğur Göktaş Dk. 46), Berkay Sizer, İsmet Yazgan, Caner Kaban, Ekrem Kayılıbal, Hüseyin Ekici (Alperen Elmas Dk. 90), Hüseyin Fıstıkcı (Murat Şimşek Dk. 85), Taha Yeşilbaş (Fevzi Can Bozkuş Dk. 46)

İzmir Çoruhluspor: Mustafa Gürbüz, İsmet Kavuştu, Fatih Cerlek (Recep Gül Dk. 85), Sancar Yıldırım, Zeynullah Türkay (Umut Sözen Dk. 80), Yusuf Talga (Fuat Duran Dk. 80), Erhan Şentürk, Halil İbrahim Keleş, Anıl Arıcıoğlu, Uğur Can, Berkant Alpşanlı

Goller: Fevzi Can Bozkuş (Dk.70 pen, dk. 77), Hüseyin Ekici (Dk.80) (Erciyes 38 FK) Uğur Can (Dk.43, dk 67) (İzmir Çoruhluspor)

Sarı Kartlar: Berkay Sizer, Fevzi Can Bozkuş (Erciyes 38 FK), Yusuf Talga, İsmet Kavuştu, Uğur Can, Umut Sözen (İzmir Çoruhluspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, Çoruhluspor'u 3-2 yendi - Son Dakika

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