Erciyes 38 FK, Muhammed Eren Arıkan\'ı Kiraladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK, Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mavi siyahlılar; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Muhammed Eren Arıkan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 2005 doğumlu olan Muhammed Eren Arıkan, Erciyes 38 FK'nın Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kampa katılarak çalışmalara başladı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kulübümüz, Kayserispor forması giyen Muhammed Eren Arıkan'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ