İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Metin Ateş, Erdinç Tufan, Hakan Can Yılmaz
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner, Berkay, İsmail, Yaşar, Caner, Ayhan (Dk. 72 Fevzi Can), İsmet (Dk. 58 Hüseyin Fındıkçı), Hüseyin Ekici, Ethem (Dk. 81 İhsan Uğur), Ekrem (Dk. 58 Gürkan)
ORDUSPOR 1967: Muhammed Can - Osman, Fatih, Hamit, Mert (Dk. 84 Salih), Uğur, Doğancan (Dk. 90+3 Ömer Alper), Osman, Recep (Dk. 65 Alperen), Mohammad (Dk. 90+3 Sarper), Ömer Faruk (Dk. 65 Cevatcan)
GOLLER: Dk. 61 Hüseyin Fındıkçı, Dk. 78 Fevzi Can (Erciyes 38 FK), Dk. 70 Osman (Orduspor 1967)
SARI KARTLAR: Ayhan, Ethem, Kadem Burak, Fevzi Can, İsmail (Erciyes 38 FK), Mohammad, Doğancan, Osman, Fatih (Orduspor 1967)
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 6'ncı hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK, Orduspor 1976'yi 2-1'lık skorla mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK, Orduspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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