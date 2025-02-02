Nesine 3. Lig 4. Grup'un 18. hafta maçında Erciyes 38 FK, sahasında karşılaştığı 7 Eylül Turgutluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Sait Tuzcu, Cankurt Gönen, Taha Berke El
Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Aybar (Gürkan Arslan dk. 88), Berkay Sizer, İsmail Karataş, İhsan Uğur Göktaş, Ayhan Gürbüz (Oğuzhan Öztürk dk. 79), İsmet Yazgan, Tayyip Kanarya, Enes Erol (Ethem Balcı dk. 79), Hüseyin Ekici, Hüseyin Fıstıkçı (Ahmet Taner Çuhadar dk. 74)
7 Eylül Turgutluspor: Mehmet Yağmur, Furkan Ceylan, Bora Ulu, Egehan Gök, Osman Erol (Yunus Emre dk. 81), Berat Onur, Hüseyin Can, Arda Köksal (Arda dk. 90+6), Serkan Yeşilyurt, Ozan Resuloğlu, (Ayhan dk. 75), Mert Önal
Sarı kartlar: Ayhan Gürbüz (Erciyes 38 FK), Ozan Resuloğlu, Furkan Ceylan (7 Eylül Turgutluspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK ve Turgutluspor 0-0 Berabere - Son Dakika
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