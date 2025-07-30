Erciyes 38 FK Yeni Tesisine Kavuştu

Kayseri'yi TFF 3. Lig 2. Grup'ta temsil eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni tesisine kavuşuyor.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 FK için Melikgazi Belediyesi'ne ait olan tesis, mavi-siyahlı kulübe dün itibari tahsis edildi. Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren mavi-siyahlılar MHP Kayseri Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un girişimleriyle yeni tesisine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erciyes 38 FK, yeni tesisin yapımı için resmi sürecin başladığını duyurarak, destek veren isimlere teşekkür etti. Erciyes 38 FK tarafından yapılan açıklamada, "Kulüp tesislerimizin tahsisi konusunda verdikleri büyük desteklerden ötürü AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'a, Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'e, MHP Kayseri Milletvekili Sayın Baki Ersoy'a ve Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ