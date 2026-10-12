Erciyes 38 FSK\'nin Adanaspor\'u 6-1 yendiği maç sonrası Adem Çak rehavet uyarısı yaptı

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Adem Çak, iç sahada alınan 6-1'lik Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada; "Hiçbir galibiyet bizi rehavete sürüklememeli" dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 FSK, ligin 6. haftasında evinde Adanaspor'u'yı 6-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Mavi siyahlı takımın Teknik Direktörü Adem Çak, aldıkları hiçbir galibiyetin takımı rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi. Çak; "Öncelikle sahada gösterdikleri mücadele ve takım oyunu için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün maçın başından sonuna kadar oyun disiplinine bağlı kaldık, birlikte hareket ettik ve üretken bir ortaya koyduk. Aldığımız 6-1'lik galibiyet takım olarak sahaya yansıttığımız emeğin ve birlikteliğin bir sonucu. Bu skor kadar takımın birbirine olan bağlılığı ve oyuna yaklaşımı da bizim için önemli. Kupa maçının ardından ligde de bu performansı göstermek bizim adımıza değerli. Her geçen gün birbirimize daha iyi tanıyor, oyun anlayışımızı sahada daha güçlü yansıtıyoruz. Ancak hiçbir galibiyet bizi rehavete sürüklememeli. Eksiklerimizi analiz ederek gelişmeye ve her maç üzerine koyarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu süreçte kulübümüze destek veren milletvekilimiz Baki Ersoy'a ve Kulüp Başkanımız Latif Ersoy'a teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz, oyuncularımız ve kulübümüzün tüm paydaşlarıyla aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bugün elde ettiğimiz başarıyı geride bırakıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önemli olan bu birlikteliği korumak ve Erciyes 38 FSK'yi daha iyi noktalara taşımak" dedi.