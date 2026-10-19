Erciyes 38 FSK, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile golsüz berabere kalıp 2 puan kaybetti

Erciyes 38 FSK, Yozgat Belediyesi Bozokspor ile golsüz berabere kalıp 2 puan kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Erciyes 38 FSK, deplasmanda Yozgat Bozok Stadyumu'nda Yozgat Belediyesi Bozokspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Erciyes 38 FSK, zirve yolunda 2 puan kaybetti.
TFF 3. Lig 3 .Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 7. haftasında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor ile golsüz berabere kalarak, zirve yolunda 2 puan kaybetti.
Stat: Yozgat Bozok Stadyumu
Hakemler: Levent Gümüşdere, Veysal Batuhan Dursun, Giray Kara
Yozgat Belediyesi Bozokspor: Gökhan Siverek, Mahmuthan Samet Acar, Eyüpcan Delibalta, Semih İntepe, Özgür Sürer, İsmail Onur Kalkan, (Serkan Özenç dk.85), Ozan Demirbağ, (Kadir Yağız Karaca dk.90+3), Mustafa Eren Gençel, (Engincan Duman dk.63), Şamil Başaran, (Halil Karataş dk.63), Alperen Mustafa Gülel, (Abdullah Kaygısız dk.46), Hasan Karslı
Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen,Halil Duman, Mehmet Eksik, Çağrı Yağız Yasak, (Berkay Ekici dk.65), (Ali Kılıç dk.70), Mikail Koçak, (Seyit Ali Kahya dk.54), Hüseyincan Kırıkçı, (Ensa Bilir dk.54), Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (İlkay İşler dk.65), Güney Gençel, Artun Akçakın
Gol: Yok
Sarı kartlar: Mustafa Eren Gençel, Mahmuthan Samet Acar, Gökhan Siverek, Engincan Duman (Yozgat Belediyesi Bozokspor), Hüseyincan Kırıkçı (Erciyes 38 FSK)
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