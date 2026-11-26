Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ile yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret ederek yeni döneminden ötürü hayırlı olsun dileklerini sundu.

TFF 3.Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü'nün Başkanı Latif Ersoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Ersoy ve yönetimi, ziyaret sırasında Gülsoy'a yeni dönemi dolayısıyla hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise nazik ziyaretleri sebebiyle Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy, Başkan Ömer Gülsoy'a mavi-siyahlı ve 38 numaralı ismi yazılı formayı armağan etti.