Erciyes 38, Kırıkkale FK\'yi 2-1 yendi; Başkan Ersoy ilk hedefe ulaştıklarını açıkladı

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy, sezon başı belirledikleri ilk hedefe ulaştıklarını söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 4. haftasında sahasında Kırıkkale FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü Başkanı Latif Ersoy ise takımın savunmada iyi bir görüntü sergilediğini belirterek; "Zor gol yiyoruz. Açıldık da yavaş yavaş. Takım iyi mücadele ediyor. İstediğimiz gibi ilerlediğimizi söyleyebilirim" dedi. Sezon başında belirledikleri ilk hedefe ulaştıklarını kaydeden Başkan Ersoy; "İlk 4 maçtaki hedefimiz 10-12 puan arasıydı. İlk hedefimize ulaştık. 2. hedefimiz gene 10-12 puan 4 maçta. Bunu şimdi yapmaya çalışacağız. Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve sportif direktörümüze güveniyoruz. Şu anda iyi ilerliyoruz. Sezon başında açık bir şekilde şampiyon olacağız. Bizim olduğumuz yerde ikincilikler konuşulmaz. Bizim olduğumuz yerde sadece 1. lig konuşulur demiştik. Biz 1. olarak şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de mücadele veriyoruz. Takımımızın ortaya koyduğu karakter ve mücadele de ortada. 4 maçta mağlubiyet almadık. 1 beraberlik, 3 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Karşılaşmada tribünlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Latif Ersoy, kulübe verilen desteğe teşekkür ederek; "Belediye başkanlarımız geldi. Valimiz geldi. Gelemeyenler telefon açtı. Milletvekilleri olsun, diğer belediye başkanları olsun programlarından dolayı. Erciyes 38 Futbol Kulübü bu sene bürokrasi anlamında da ilgi görüyor. Tribünler zaten kapalı gişe oynuyor. Bu stat muhtemelen bize yetmeyecek. O yüzden buradan yeni bir stat istediğimizi de yetkililere bildirmek isterim. Şehir ne kadar arkamızdan gelirse, bu çocuklara ne kadar sahip çıkarsa bu takım ileri yürüyecek. İşte bugün gördünüz tribünler dolu. Herkes ailesiyle gelmiş. Bir tane küfür yok, bir tane olay yok. 4. maçın sonunda PFDK'ya sevk edilmedik. Ne futbolcumuz, ne teknik heyet, ne bir taraftar. Gayet fair-play gidiyoruz. Gelenleri iyi ağırlıyoruz. Gittiğimiz yerde saygılı bir şekilde duruyoruz rakibimize. Bu şehre sahip çıksınlar. Bizlere inansınlar. Biz bu takımı şampiyon yapacağız. Bunu buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.