Erciyes 38, Orduspor'u Geçti

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Erciyes 38 Futbol, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında konuk ettiği Orduspor 1967 takımını 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, Taha Yeşilbaş'ın 46. dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti. Konuk ekip de 67. dakikada Ömer Alper Tatlısu'nun golü bulmasıyla beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 1-1 bitti.

Erciyes 38 Futbol, uzatmalara giden karşılaşmada 98. dakikada Ziyahan Erbaşı'yla fileleri havalandırdı ve maçı 2-1 kazanarak 3. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu maçları, Erciyes 38 Futbol-Orduspor 1967 müsabakasıyla tamamlandı.