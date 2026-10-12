Erciyes 38, son 3 maçını kazanıp 16 puanla haftayı 2. sırada tamamladı - Son Dakika
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Erciyes 38, son 3 maçını kazanıp 16 puanla haftayı 2. sırada tamamladı

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Erciyes 38, son 3 maçını kazanıp 16 puanla haftayı 2. sırada tamamladı
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TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Erciyes 38, son 3 maçını kazanarak 16 puana ulaştı ve haftayı 2. sırada tamamladı. Mavi-siyahlılar, 6. hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup yoluna devam ediyor; 7. haftada deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, oynadığı son 3 maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü çıkışını sürdürüyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanarak 16 puana ulaşan mavi-siyahlılar, haftayı 2. sırada tamamladı. Mavi siyahlılar Kırıkkale FK Spor Kulübü, Osmaniyespor ve Adanaspor'u yenerek ligde iddialı olduğunu gösterdi. Üst üste aldığı seri galibiyetlerle çıkışa geçen Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 7. haftasında deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor'a konuk olacak.

Mavi siyahlılar ligde geride kalan 6. hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup yoluna devam ediyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuYozgat BelediyesiErciyesSporSon Dakika

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