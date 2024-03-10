Erciyes Cup'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Erciyes Cup'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı

Erciyes Cup\'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, final müsabakalarıyla sona erdi. 18 ATV ve 35 motosnow sporcusunun katıldığı yarışlarda, Murat Kaya ATV kategorisinde birinci olurken, Mert Koç 250 CC altı motosnow kategorisinde birincilik elde etti. Rusya'dan gelen Aleksandr Kurashev ise 250 CC üstü motosnow kategorisinde birinci oldu.

10.03.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, final müsabakalarıyla sona erdi.

Erciyes'te oluşturulan 870 metrelik alanda 18 ATV ve 35 motosnow sporcusu, final yarışı için piste çıktı.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda ATV kategorisinde Murat Kaya birinci, Mesut Şen ikinci, Ahmet Kaan Dengizek üçüncü oldu.

250 CC altı motosnow kategorisinde ise birinciliği Mert Koç, ikinciliği İbrahim Ercansungur, üçüncülüğü Muratcan Köse elde etti.

Rusya'dan Aleksandr Kurashev'in birinci olduğu 250 CC üstü motosnow kategorisinde ise Arif Şişman ikinci, Mustafa Resul Kurtuluş da üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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