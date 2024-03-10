Erciyes Cup\'ta ATV ve Motosnow Yarışları Heyecanı

Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var

Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun avukatları basında yer alan iddiayı yalanladı. Açıklamada "Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açacağız" ifadeleri yer aldı.