Erciyes Esen Makina FK, Argıncıkspor\'u 3-2 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda ligin 11. haftasında Erciyes Esen Makina FK rakibi Argıncıkspor'u 3-2 mağlup etti. Gergin geçen maçta 5 gol atıldı ve 4 kırmızı kart çıktı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Recep Güneş, İbrahim Çolak
Argıncıkspor: Semih Bahar, Tahir Can Çeçen, (Dursun Erdem dk. 81), Emircan Yıldırım, Ali Bıyık, Yavuz Selim Kılıçaslan, (Barış Çetin dk. 81), Hacı Mert Cingöz, Doğukan Balıkçı, (İsmail Efe dk. 71), İlker Angıt, (Mustafa Şafak dk. 62), Karahan Hamurcu, Ramazan Durdu, Berat Aydemir, (Alican Kütükçüoğlu dk. 81)
Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, (Uğur Özdemir dk. 84), Fazıl Burak, (Sebahattin Kaya dk. 84), Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Yaşar Berk Yorgancı, Latif Aydemir, Bulut Akbaş, Mehmet Yaman, (Nurettin Murat dk. 86), Safa Fırat, Yunus Emre Mert, (Arafat dk. 86)
Goller: Tahir Can Çeçen (dk. 41), İsmail Efe (dk. 90+3) (Argıncıkspor), Bulut Akbaş, (dk. 26 penaltı), Fazıl Burak (dk. 62), Yunus Emre Mert (dk. 68) (Erciyes Esen Makina FK)
Kırmızı kartlar: Ramazan Durdu (dk. 64), İlker Angıt (dk. 64), Osman Koş (dk. 64), Karahan Hamurcu (dk. 74) (Argıncıkspor) - KAYSERİ
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