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Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı - Son Dakika

Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı

19.12.2021 08:53
Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makinaspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u 7-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makinaspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u 7-2 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor liderliğini sürdürüyor. Erciyes Esen Makinaspor ligin 8.haftasında Argıncık Stadı'nda oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u her iki yarıda attığı goller ile 7-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle 17 olan puanını 20 yaptı.

Erciyes Esen Makinaspor ilk yarının son maçında Kayseri Yavuzspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı

Kayseri, Erciyes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı - Son Dakika
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