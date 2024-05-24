Erciyes Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Voleybol Branşında Şampiyon Oldu

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Erciyes Üniversitesi 21. Geleneksel Spor Şenliği müsabakalarında voleybol branşı personel kategorisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yenilgisiz şampiyon oldu.

ErciyesÜniversitesi'nde yaklaşık 1 aydır devam eden voleybol müsabakaları; oynanan üçüncülük ve şampiyonluk maçları sonrasında tamamlandı. Final müsabakasında rakibi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nı mağlup eden Erciyes Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı zirveyi kaptırmadı. Voleybol kategorisindeki son müsabaka olan personel final maçında Sağlık Kültür ve Spor Dairesinin tecrübeli oyuncuları Yusuf Gömeç ve Ahmet Özmen performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Tecrübeli oyuncular aldıkları sayılar, attıkları servisler ve yaptıkları bloklarla önemli bir performans sergiledi.

Şampiyonlar; kupa ve madalyalarını önümüzdeki hafta düzenlenecek spor şenliği ödül töreninde alacak. - KAYSERİ