Erciyes Üniversitesi Yükselme Maçlarına Katılıyor

Üniversitelerarası Basketbol Süper Ligi'ne Yükselme maçları 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) hem kız hem erkek takımı ile bu maçlarda mücadele edecek.
Erciyes Üniversitesi Kız-Erkek Basketbol takımları 28 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Üniversitelerarası Basketbol Süper Lig'e Yükselme maçlarına katılacak. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Erciyes Üniversitesi hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Antalya Döşemealtı Spor Salonu ve Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanacak olan şampiyonada Erciyes Üniversitesi takımlarının programı şöyle:
Erkekler (Döşemealtı Spor Salonu)
28 Nisan Pazartesi
10.00 Atatürk Üniversitesi-Harran Üniversitesi
12.00 Erciyes Üniversitesi-Hitit Üniversitesi
29 Nisan Salı
10.00 Atatürk Üniversitesi-Hitit Üniversitesi
12.00 Harran Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi
30 Nisan Çarşamba
10.00 Hitit Üniversitesi-Harran Üniversitesi
12.00 Atatürk Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi
Kızlar (Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu)
28 Nisan Pazartesi
12.00 Celal Bayar Üniversitesi-Erciyes Üniversitesi
29 Nisan Salı
12.00 Hitit Üniversitesi-Celal Bayar Üniversitesi
30 Nisan Çarşamba
Erciyes Üniversitesi-Hitit Üniversitesi - KAYSERİ
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