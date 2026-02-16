Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025\'te sporun zirvesi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi; 2025 yılında yerli ve yabancı spor kulüplerinin gözdesi oldu. Dünya standartlarındaki altyapısı, eşsiz doğal ortamı ve profesyonel çalışma şartlarıyla Erciyes, sporun zirvesindeki adres olmaya devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yılında da spor dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürdü. Üst düzey tesis altyapısı, modern sahaları ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken merkez, hem yerli hem de yabancı takımlara profesyonel kamp imkanı sundu. 2025 yılı boyunca Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 93 hazırlık maçı oynanırken, bu karşılaşmaları 13 bin 400 sporsever tribünlerden takip etti. Sezon hazırlıkları kapsamında merkez; 3'ü yabancı olmak üzere toplam 23 futbol takımı, 2 yüzme takımı ve 1 Türk spor salonu takımı olmak üzere 26 takımı ağırladı. Futboldan basketbola, yüzmeden salon sporlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren merkez, Türkiye'de sayılı yüksek irtifa kamp tesisleri arasında gösteriliyor. Profesyonel kulüpler ve sporcular, Erciyes'in sunduğu fiziksel şartların performans gelişimine önemli katkı sağladığını ifade ediyor. Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin spor altyapısına kazandırdığı en önemli yatırımlardan biri olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor camiasından da büyük takdir topluyor. Merkezde kamp yapan takımlar; tesisin, Türk sporunun gelişimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde spor yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kazandığı 'Avrupa Spor Şehri' unvanı ve Altın Bayrak Ödülünün ardından, 'Dünya Spor Başkenti' adaylığı ile de uluslararası alanda dikkat çekiyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ise bu vizyonun en somut örneklerinden biri olarak, Kayseri'yi sporun küresel merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor. - KAYSERİ