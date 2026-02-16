Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025'te sporun zirvesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025'te sporun zirvesi oldu

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025\'te sporun zirvesi oldu
16.02.2026 14:36  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yılında yerli ve yabancı spor kulüplerinin gözdesi haline geldi. Modern altyapısı ve doğal ortamı ile spor camiasından büyük takdir topluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi; 2025 yılında yerli ve yabancı spor kulüplerinin gözdesi oldu. Dünya standartlarındaki altyapısı, eşsiz doğal ortamı ve profesyonel çalışma şartlarıyla Erciyes, sporun zirvesindeki adres olmaya devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025 yılında da spor dünyasının önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürdü. Üst düzey tesis altyapısı, modern sahaları ve doğayla iç içe konumuyla dikkat çeken merkez, hem yerli hem de yabancı takımlara profesyonel kamp imkanı sundu. 2025 yılı boyunca Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 93 hazırlık maçı oynanırken, bu karşılaşmaları 13 bin 400 sporsever tribünlerden takip etti. Sezon hazırlıkları kapsamında merkez; 3'ü yabancı olmak üzere toplam 23 futbol takımı, 2 yüzme takımı ve 1 Türk spor salonu takımı olmak üzere 26 takımı ağırladı. Futboldan basketbola, yüzmeden salon sporlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet veren merkez, Türkiye'de sayılı yüksek irtifa kamp tesisleri arasında gösteriliyor. Profesyonel kulüpler ve sporcular, Erciyes'in sunduğu fiziksel şartların performans gelişimine önemli katkı sağladığını ifade ediyor. Altın Bayrak Ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'nin spor altyapısına kazandırdığı en önemli yatırımlardan biri olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor camiasından da büyük takdir topluyor. Merkezde kamp yapan takımlar; tesisin, Türk sporunun gelişimi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde spor yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kazandığı 'Avrupa Spor Şehri' unvanı ve Altın Bayrak Ödülünün ardından, 'Dünya Spor Başkenti' adaylığı ile de uluslararası alanda dikkat çekiyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ise bu vizyonun en somut örneklerinden biri olarak, Kayseri'yi sporun küresel merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025'te sporun zirvesi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

14:59
Amedspor’u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:26:23. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2025'te sporun zirvesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.