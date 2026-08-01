Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne spor dünyasından tam not - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne spor dünyasından tam not

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne spor dünyasından tam not
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Zirvesi kapsamında Kayseri’ye gelen spor dünyasının önemli isimlerini Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Zirvesi kapsamında Kayseri'ye gelen spor dünyasının önemli isimlerini Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladı. Eski milli futbolcular, spor yöneticileri ve spor medyasının önde gelen isimleri, merkeze tam not verirken Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in Türkiye'nin spor üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Zirvesi kapsamında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Doğan Havur, eski milli futbolcular Hami Mandıralı, İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan ile spor spikeri Erdoğan Arıkan'ı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırladı.

Ziyarette, dünyanın sayılı yüksek irtifa kamp merkezleri arasında gösterilen tesisin sahip olduğu modern altyapı, uluslararası standartlardaki sahaları ve sunduğu imkanlar yerinde incelenirken, konuklar tesise yönelik beğenilerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç da Erciyes'in yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin spor vizyonuna değer katan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz için dile getirilen övgü dolu sözler bizleri son derece mutlu etti. Erciyes; yüksek irtifası, modern tesisleri ve eşsiz doğasıyla artık sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin spor üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Spor camiası büyükşehirin spor yatırımlarını yerinde inceledi

Program öncesinde spor camiasının önemli isimleri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki tesislerde hayata geçirilen spor yatırımlarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Modern tesisler, uluslararası standartlardaki spor altyapısı ve farklı branşlara yönelik imkanlar konuklardan tam not alırken, heyet daha sonra Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Görüşmede Kayseri'nin spora yaptığı yatırımlar, uluslararası organizasyonlardaki başarısı ve 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri hedefi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği vizyon projeleriyle spor turizmini güçlendirirken, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve modern spor tesisleriyle Türkiye'nin örnek spor şehirleri arasında yerini sağlamlaştırmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne spor dünyasından tam not - Son Dakika

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