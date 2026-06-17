Erdal Bayrak, Boluspor Başkanı Oldu - Son Dakika
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Erdal Bayrak, Boluspor Başkanı Oldu

17.06.2026 16:57
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Erdal Bayrak, Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda tekrar başkan seçildi, mali yapı hakkında bilgi verdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağanüstü genel kurulunda Erdal Bayrak, yeniden kulüp başkanlığı görevine getirildi.

Bolu Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula Bayrak, eski kulüp başkanlarından Savaş Abak, delegeler ve kulüp üyeleri katıldı.

Kurulda söz alan Abak, gelir-gider tablosuna ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini ve kulübün net borcunun açıklanmasını talep etti. Bunun üzerine yönetim tarafından mali yapı hakkında bilgi verildi ve net borç rakamı açıklandı.

Kulüp delegesi Mahmut Alan'ın konuşması sırasında kısa süreli gerginlik yaşanması nedeniyle ara verilen genel kurulun ilerleyen bölümünde Bayrak, yönetim kurulu ile yeni dönem için aday olduğunu açıkladı.

Başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan oylamada Bayrak, yeniden göreve seçildi.

Bayrak, kongrenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Boluspor'un menfaatleri doğrultusunda görev almaya devam ettiklerini, kulübün geleceği için sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Geçen sezonun kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu belirten Bayrak, kulübün vergi ve sigorta borçları başta olmak üzere mali yükümlülüklerini daha yakından tanıdıklarını kaydetti.

Bayrak, yeni dönemde mali disiplini koruyarak borçların yapılandırılması ve ödenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini anlatarak "Borçlarımızın takibini daha sağlıklı yaparak kulübü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Transfer yasağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bayrak, kulübün karşı karşıya olduğu sorunların çözülemeyecek boyutta olmadığını, gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Bayrak, Boluspor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, aynı zamanda kentin en önemli markalarından biri olduğunu vurgulayarak, şirketleşme modelinin kulübün geleceği açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Güçlü mali yapının oluşturulması ve sürdürülebilir yönetim anlayışının sağlanması için iş dünyasının desteğinin önemine dikkati çeken Bayrak, kulübün geleceğine ilişkin umutlu olduklarını, Bolulu iş insanlarının ve kulübe gönül veren isimlerin katkılarıyla daha güçlü bir Boluspor oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Boluspor, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdal Bayrak, Boluspor Başkanı Oldu - Son Dakika

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