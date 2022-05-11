Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Fransa'daki şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Fransa'daki şampiyonada mücadele edecek

11.05.2022 09:18
Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Fransa'daki şampiyonada mücadele edecek

Balıkesir'in Erdek ilçesinde spor yaşantısını sürdüren milli atlet Aleyna Karaca, 14-22 Mayıs'ta Fransa'nın Normandiya bölgesinde 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak "ISF Gymnasiade Atletizm Dünya Şampiyonası"nda kategorisinde yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde spor yaşantısını sürdüren milli atlet Aleyna Karaca, 14-22 Mayıs'ta Fransa'nın Normandiya bölgesinde 70 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak "ISF Gymnasiade Atletizm Dünya Şampiyonası"nda kategorisinde yüksek atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yetişen Karaca, kulübün başkanlığını ve antrenörlüğünü yapan Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Niyazi Gülhan ile 10 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Aleyna Karaca, yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 73 madalya kazandığını, 3 kez yurt dışında antrenörüyle Türkiye'yi büyük bir gururla temsil ettiklerini belirtti.

Fransa'da başarılı olmak istediklerini vurgulayan Karaca, "Erdek'te zor çalışma şartlarında başarı merdivenlerini tek tek çıkıp ismimizi Dünya Şampiyonası'na yazdırmayı başardık. Bundan sonra da zor şartlara aldırış etmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, hedefimiz ülkemizi bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek." ifadesini kullandı.

Niyazi Gülhan ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erdek'te dolu dolu 15 yılım geçti. Erdek'e ilk geldiğimde 4 sporcu ile atletizme başlamıştım. Aralıksız çalışmalarımızın sonucunda zamanla il dereceleri, bölge dereceleri ve Türkiye dereceleri kazanmaya başlamıştık. İlk Türkiye şampiyonluğumuzu 2014 yılında kazanmıştık. Sonrasında her yıl ortalama 10 civarında Türkiye derecemiz oldu. En gurur verici olan ise milli takımlara sporcularımla katılıp ülkemizi temsil etmek. Şimdi yine ülkemiz için Fransa'da 70 ülkenin katıldığı, 3 bin 500 sporcunun yer aldığı Dünya Şampiyonası'nda sporcum Aleyna Karaca mücadele edecek."

YORUMLAR
500
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi Spor Toto Muaythai Süper Ligi 1. Ayak Turnuvası Ankara'da gerçekleştirildi Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere Slovenya'ya gitti Özel sporcular, masa tenisi turnuvasına katılmak üzere Slovenya'ya gitti

Atletizm, Türkiye, Fransa, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Fransa'daki şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Yunan unsurlarının botlarını patlattığı 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
08:54 Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek
08:49 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 09:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Erdekli milli atlet Aleyna Karaca, Fransa'daki şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement