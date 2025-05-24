Erdemli\'de 5x5 Futbol Turnuvası Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yer alığı '5x5 Futbol Turnuvası' başladı.

Erdemli Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 5x5 Futbol Turnuvası düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşları arasında dostluk, kaynaşma ve sporu teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvaya, 30'dan fazla takım katıldı. 70 müsabakanın oynanacağı turnuva maçları Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde başladı. Turnuvada ilk maçlar, İlçe Jandarma- Belediye Spor İşleri, Muhtarlar Derneği- Memur Emeklileri, SGK- Erdemli KYK takımları karşılaştı. Takımların sergilediği centilmence mücadele seyircilerden alkış aldı.

Gelecek nesiller için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, " 5x5 Kurumlar Arası Futbol Turnuvamızın başlangıç maçını hep birlikte yapıyoruz. Bütün kurumlarımızın da yoğun bir katılımı var. İnşallah güzel bir turnuva olacak. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Erdemli Belediyesi olarak ana amaçlarımızdan bir tanesi gençlerimizi spora yönlendirmek. Bunun için de birçok etkinlikler düzenliyoruz"dedi.

Gençleri spora teşvik etmek için maça çıkacaklarını ifade eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu ise" Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yaptığımız bu sportif faaliyetler başladı. Gençleri spora özendirmek için kurum amirleri olarak böyle bir gösteri maçı yapacağız.Ümit ediyorum dostça, centilmence müsabakalar olur" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin de, " Spor Bakanlığımızın 5x5 Sokak Futbolu projesi kapsamında, Erdemli Belediyemiz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği içerisinde Erdemli'deki kamu kurum ve kuruluşları arasında 5x5 sokak futbolu turnuvası düzenledik. Turnuvamıza bir çok kurum takımı katıldı. Dostluk içerisinde geçecek bir turnuva diliyorum" diye konuştu.

Turnuvanın 27 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi. - MERSİN