Erdinç Kılıç, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na başantrenör geldi

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 2026-2027 sezonu öncesi başantrenörlük görevine Erdinç Kılıç getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdinç Kılıç için RAMS Park'ta imza töreni gerçekleştirildi. Törene Kılıç'ın yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile şube sorumlusu Rıza Tevfik Morova katıldı.

Erdinç Kılıç, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray'da görev alacağı için gururlu olduğunu aktararak, "Galatasaray her zaman en üstü hedeflemiştir. Bizim de hedeflerimiz her zaman yukarıda olacaktır. Gereğini yapıp takımımızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edecek noktaya geleceğiz." diye konuştu.