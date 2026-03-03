Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti

03.03.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilerin Sırbistan'ı 94-86 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.

Görüşmede ay-yıldızlı takımı tebrik eden Erdoğan, "Arkadaşlar gerçekten bizlere çok farklı bir zafer kazandırdınız. Sırbistan'ı gerek orada gerekse kendi ülkemizde bu şekilde yenmeniz ve birinci sıraya Türkiye olarak oturmanız bize ayrı bir mutluluk yaşattı. Şimdi önümüzde temmuzda Bosna Hersek maçı var. İnşallah o maçları da almak suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve Dünya Kupası'na gideceğiz. Tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine, "Türk basketboluna verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "2 Temmuz'da Bosna Hersek, 5 Temmuz'da da İsviçre ile oynayacağız. Sağ olun, bekleriz." dedi.

Milli basketbolcular da Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:48:11. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.