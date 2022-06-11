Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımında transfer çalışmaları sürüyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor'da teknik direktörlüğe Ercan Yaman getirildi, iç transferde 19 oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ercan Yaman ile anlaşma sağlanırken yardımcı antrenör olarak Yıldıray Ağar, Şaban Kuzu ve Aysun Boyacı belirlendi.

İç transferde de Damla Bozyel, Berfin Yılmaz, Rabia Civan, Ayşe Sevval Ay, Dilara Sürül, Serra Can, Elanur Düz, Ayza Adalı, Nazmiye Özsoy, Yasemin Başol, Busenur İnce, Esmanur Teke, Sena Kocabaşoğlu, Nurdan Adak, Sonay Özgün Yeniçeri, Yağmur Atalay ve Hazal Sever ile yabancı oyuncular Nergiz Aliyeva ve Vanessa Noelle Kiomegne Djomo ile sözleşme imzalandı.

Dış transfer çalışmalarının teknik heyetin raporu doğrultusunda devam ettiği belirtildi.