Milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında 16. sırada tamamladı.
Pazarcık kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı sporcu, erkeklerde final etabında mücadele etti.
Eren Kıvanç, 18 sporcu arasında 1533 puan alarak yarışı 16. sırada bitirdi.
Son Dakika › Spor › Eren Kıvanç Taşyaran Dünya Kupası'nda 16. Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?