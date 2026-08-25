Eren: Spor Barışın Gücüdür - Son Dakika
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Eren: Spor Barışın Gücüdür

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Amed Sportif Başkanı Eren, Kocaelispor maçındaki sorunlara dikkat çekerek barışın önemini vurguladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında dün deplasmanda oynanan Kocaelispor karşılaşmasına ilişkin, "Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Eren, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşılaşmasında özellikle ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve puan kaybı yaşadıklarını belirtti.

Ligin uzun bir maraton olduğunu, takımın ilerleyen haftalarda gerekli reaksiyonu göstererek hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğine inandığını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Karşılaşma sırasında statta oluşturulan atmosfer, kullanılan dil ve semboller, toplumsal birliktelik ve sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici olmuştur. Tüm yetkililerin gözleri önünde gerçekleşen bu olayların görmezden gelinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Spor sahalarının saygının ve fair play anlayışının hakim olduğu alanlar olması gerektiğine inanıyoruz. Yaşanan bu olaylarla ilgili hem adli makamların hem de Türkiye Futbol Federasyonunun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını bekliyoruz. Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kocaelispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eren: Spor Barışın Gücüdür - Son Dakika

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