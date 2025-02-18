Eren Ülkü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Eren Ülkü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu

Eren Ülkü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş takımı, Sivas'ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Eren Ülkü'nün 72 kilogramda şampiyon olmasıyla büyük bir başarı elde etti. Takımda başka sporcular da çeşitli dereceler kazandı.

18.02.2025 14:08  Güncelleme: 14:10
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sivas'ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan güreş takımından Eren Ülkü 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu, 5 sporcumuz ise farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Sivas'ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıktı. 33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyonada temsilcilerimizden Eren Ülkü, 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Aldığı şampiyonlukla Sakarya'ya büyük bir gurur yaşatan Ülkü, şehrin güreş hanesine tarihi bir başarıyı daha ekledi.

Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan şampiyonada temsilcilerimizden Ramazan Can Aktaş ve Alkan Akar 72 kilogramda Türkiye üçüncüsü, Cengizhan Dağ ise 82 kilogramda Türkiye beşincisi oldu. Diğer sporcularımız Kaan Öztürk, 67 kilogramda, Hasan Haktan ise 55 kilogramda Türkiye beşincisi oldu. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularını kutladığı mesajda, "11-15 Şubat tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan ve dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, gelecek kariyerinde sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eren Ülkü U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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