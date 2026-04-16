Erfelek\'te kuşak sınavı heyecanı

Sinop'un Erfelek ilçesinde tekvando kursuna katılan 40 öğrenci, düzenlenen kuşak sınavında bir üst seviyeye geçebilmek için ter döktü. Minik sporcuların azmi ve disiplini izleyenlerden tam not aldı.

Bir üst kuşağa geçebilmek için performanslarını sergileyen sporcular, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenlerin beğenisini kazanırken, aileler de çocuklarının başarısıyla gurur dolu anlar yaşadı.

Sınavı başarıyla tamamlayan sporcular tebrik edilirken, yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde çocukların ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip oldukları ifade edildi.

Erfelek ilçesinde spor faaliyetlerine olan ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, özellikle gençlerin spora yönelmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Kuşak sınavına Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Yılmaz, Tekvando Sinop İl Temsilcisi Fatih Özçelik ile tekvando antrenörleri Şaban Değirmenci ve Selma Canlı Okur katıldı. - SİNOP