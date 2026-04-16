Erfelek\'te kuşak sınavı heyecanı

16.04.2026 12:34  Güncelleme: 12:36
Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen tekvando kuşak sınavında 40 öğrenci, bir üst seviyeye geçmek için ter döktü. Sporcuların performansı ailelerden tam not aldı ve yetkililer çocukların gelecekte büyük başarılara imza atabileceklerini belirtti.

Sinop'un Erfelek ilçesinde tekvando kursuna katılan 40 öğrenci, düzenlenen kuşak sınavında bir üst seviyeye geçebilmek için ter döktü. Minik sporcuların azmi ve disiplini izleyenlerden tam not aldı.

Bir üst kuşağa geçebilmek için performanslarını sergileyen sporcular, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenlerin beğenisini kazanırken, aileler de çocuklarının başarısıyla gurur dolu anlar yaşadı.

Sınavı başarıyla tamamlayan sporcular tebrik edilirken, yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde çocukların ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyele sahip oldukları ifade edildi.

Erfelek ilçesinde spor faaliyetlerine olan ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, özellikle gençlerin spora yönelmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Kuşak sınavına Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Yılmaz, Tekvando Sinop İl Temsilcisi Fatih Özçelik ile tekvando antrenörleri Şaban Değirmenci ve Selma Canlı Okur katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erfelek, Sinop, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda

13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
