Ergene Velimeşespor'da hedef ligi orta sıralarda tamamlamak - Son Dakika
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Ergene Velimeşespor'da hedef ligi orta sıralarda tamamlamak

24.03.2022 09:22
Ergene Velimeşespor'da hedef ligi orta sıralarda tamamlamak

Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, amaçlarının ligi orta sıralarda tamamlamak olduğunu söyledi.

Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, amaçlarının ligi orta sıralarda tamamlamak olduğunu söyledi.

Bezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları mağlubiyetlerin ardından 3 maç kazandıklarını, bu yükselişin devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olduklarını ifade eden Bezgin, lige geç başlamalarından dolayı bazı şanssızlıklar yaşadıklarını kaydetti.

Bezgin, ikinci yarıda yaptıkları transferlerle takıma dokunduklarını belirterek, "Son 3 haftada güçlü rakiplerimizi mağlup ederek 9 puan topladık. Şu an 27 puan ile çok güzel bir çıkış yakaladık. Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz." dedi.

Bu hafta sonu zorlu bir deplasmana gideceklerini belirten Bezgin, Diyarbekirspor karşısında galip gelmek için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bezgin, bu maçı da kazanarak çıkışlarına devam etmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Bu hafta sonu Diyarbekir deplasmanına gidiyoruz. Zor bir müsabakaya çıkacağız. Galip gelerek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Düşme hattından çıkarak ligi olabilecek en iyi yerde tamamlayacağız. Amacımız ligi orta sıralarda tamamlamak." diye konuştu.

Bezgin, Diyarbekirspor müsabakasının ardından Eti Mesgutspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor'da hedef ligi orta sıralarda tamamlamak - Son Dakika


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