Ergene Velimeşespor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek takımı Ergene Velimeşespor'un önceki gün belirlenen yeni yönetimi bir araya gelerek görev dağılımını yaptı.

Naim Süleymanoğlu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, Serkan Bezgin başkanlığındaki yeni yönetimde Doğan Durmaz ve Cengiz Fırat başkan yardımcısı olarak yer alırken, kulüp sekreterliğine Eray Yüksel, saymanlığa Mülayim Bedir ve basın sözcülüğü görevine de Mustafa Örnek getirildi.

Yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve yeniden 2 .Lig'e yükselmeyi hedefleyen TFF 3. Lig ekibi Ergene Velimeşespor'da yeni yönetimde ayrıca Recai Taşkın, Ali Bakır, Atakan Danış, Cem Özel,Ali Rıza Denishan ve Abdullah Yaman da bulunuyor. - TEKİRDAĞ