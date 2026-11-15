Ergi Kırkın, Hua Hin'deki finalde Yevseyev'i 2-1 geçerek 17. şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ergi Kırkın, Hua Hin'deki finalde Yevseyev'i 2-1 geçerek 17. şampiyonluğuna ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ergi Kırkın, Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde Kazak Denis Yevseyev'i 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi. 27 yaşındaki milli tenisçi bu sonuçla bu yıl 2'nci, kariyerindeki 17'nci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ergi Kırkın, 2 numaralı seribaşı olduğu Hua Hin Erkekler Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seribaşı Kazak Denis Yevseyev'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tayland'ın Hua Hin kentinde düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının tekler finalinde, dünya 570 numarası Ergi ile klasmanın 469'uncu basamağındaki Yevseyev karşılaştı.

27 yaşındaki milli tenisçi, sert korttaki turnuvanın finalini 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak bu yıl 2'nci, kariyerindeki 17'nci tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA
TaylandSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:38
Mardinli vekile “midyeci“ paylaşımı yapan profesöre soruşturma Ömer Çelik’ten de sert tepki
Mardinli vekile "midyeci" paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:38:47. #7.12#
SON DAKİKA: Ergi Kırkın, Hua Hin'deki finalde Yevseyev'i 2-1 geçerek 17. şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android