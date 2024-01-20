 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ergi Kırkın, M25 Doha Turnuvası'nda çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ergi Kırkın, M25 Doha Turnuvası'nda çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu

Katar'da düzenlenen M25 Doha Turnuvası'nda milli tenisçi Ergi Kırkın, hem çiftlerde Yankı Erel ile şampiyonluk yaşadı hem de teklerde Khumoyun Sultanov'u mağlup ederek şampiyon oldu. Sultanov'un 14 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Kırkın, 12. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Ergi Kırkın, M25 Doha Turnuvası\'nda çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu
20.01.2024 - 20:28,
Abone Ol

Katar'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü M25 Doha Turnuvası'nda milli tenisçi Ergi Kırkın hem Yankı Erel ile çiftlerde şampiyon oldu hem de teklerde şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu.

Sert zeminde gerçekleşen organizasyonda sırasıyla Polonyalı, Çinli, Japon ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi Kırkın finalde Özbek raket Khumoyun Sultanov ile karşılaştı. 2 saat 21 dakika süren final karşılaşmasında Ergi Kırkın 4 maç puanı kurtararak Khumoyun Sultanov'u 3-6, 6-1, 7-5 ile mağlup etti ve rakibi Sultanov'un 14 maçlık galibiyet serisini sona erdirip 12. tekler şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Katar, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergi Kırkın, M25 Doha Turnuvası'nda çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu - Son Dakika


10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı

Son Dakika
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ergi Kırkın, M25 Doha Turnuvası'nda çiftlerde ve teklerde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement