Ergin Ataman: Basketbol Ailesi Başarısını Kutluyor - Son Dakika
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Ergin Ataman: Basketbol Ailesi Başarısını Kutluyor

06.07.2026 22:52
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A Milli Takım, İsviçre'yi 95-72 yenerek grup liderliğini korudu. Ataman, başarı ve heyecana vurgu yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuncuları kutluyorum. Bir kere her şeyden önce hepsi büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla bu milli takıma geliyorlar. Nerede oynarlarsa oynasınlar, NBA'de oynasınlar, EuroLeague'de oynasınlar, Avrupa kupalarında, Türkiye'de... Bunu diğer milli takımlarda zor görüyoruz. Biz bunu aile olarak başardık" dedi.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında İsviçre'yi konuk eden A Milli Takım, sahadan 95-72 galip ayrılarak namağlup ünvanını korudu ve grup aşamasını lider tamamladı. Maçın ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

Grup maçlarını ve oyuncuların performanslarını değerlendiren Ergin Ataman, "Hepsini kazandık ama şu anda altı galibiyetteyiz. Yani üç galibiyet bile bizi Dünya Kupası'na taşıyor. Oyuncuları kutluyorum. Bir kere her şeyden önce hepsi büyük bir hevesle, büyük bir heyecanla bu milli takıma geliyorlar. Nerede oynarlarsa oynasınlar, NBA'de oynasınlar, EuroLeague'de oynasınlar, Avrupa kupalarında, Türkiye'de... Bunu diğer milli takımlarda zor görüyoruz. Biz bunu aile olarak başardık. Tabii ki burada Türk halkının basketbol milli takımına olan sevgisi, desteği geçen yılki Avrupa ikinciliğinden sonra tekrar zirveye çıktı. Biz de bunun sorumluluğuyla en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'100'ÜNCÜ MAÇA ÇIKMIŞ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM'

Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100'üncü maçına çıkmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Evet, ben de bugün öğrendim, sizler istatistik tutuyorsunuz, A Milli Takım'daki 100'üncü maçımızmış. Gururluyum bu konuda ama önemli olan maç sayısı değil, önemli olan Türkiye'yi en iyi şekilde başarılarla temsil etmek. Geçen yıl kıl payı Avrupa şampiyonluğunu kaçırdık. 25 yıl sonra ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldık. Şimdi hedefimiz önce Dünya Kupası'na katılmak, adım adım. İnşallah oraya katılırsak geçen yıldan kalan bir hesabımız var, onu kapatmaya çalışacağız. İnşallah Doha'da önümüzdeki sene ama önce adım adım gidip ayaklarımız yere basıp Dünya Kupası'na katılmamız lazım. Ben de tabii ki Türk Milli Takımı'nda 100'üncü maça çıkmış olmaktan çok mutlu ve gururluyum."

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİLER VE İÇLERİNDE İKİ ÜÇ TANE İLERİYE DÖNÜK OYUNCU VAR'

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan U17 Basketbol Milli Takımı'nın performansını da değerlendiren Ataman, "U17 Milli Takımımız büyük bir başarıyla dünya dördüncüsü oldu. Kolay değil arkadaşlar dünya dördüncüsü olmak. Kıl payı madalyayı da kaçırdılar. Özellikle Sırbistan maçında son saniyelerde çalınan anlamsız bir hücum faulle. En iyi şekilde Türkiye'yi temsil ettiler. İçlerinde iki üç tane ileriye dönük oyuncu var. Önümüzdeki dönemde A Milli Takım kadrosuna da almayı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle iki oyuncuyu A Milli Takım kadrosuna davet edeceğiz, inşallah bir sağlık ve sakatlık problemi olmazsa. Türk basketbolu iyi yolda arkadaşlar. Türkiye bir basketbol ülkesi. Türkiye'de çocuklar basketbolu seviyor, aileler basketbolu seviyor. Bugün bunu gördük; saat 19.00'da İstanbul'da hafta içi İsviçre maçı, çok önemli bir maç değil ama 18 bin kişi Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu. İnşallah biz de bunun hakkını vermeye devam edeceğiz altyapıdan üstyapıya kadar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ergin Ataman: Basketbol Ailesi Başarısını Kutluyor - Son Dakika

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