Ergin Ataman, Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak

Anadolu Efes, Fenerbahçe karşılaşmasında Başantrenör Ergin Ataman'ın yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle takımın başında olamayacağını açıkladı. Ataman'ın korona virüs testinin de negatif olduğunu belirtildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko bugün saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede lacivert-beyazlıların başantrenörü Ergin Ataman takımının başında yer alamayacak. Konuyla ilgili Efes'ten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL