Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti - Son Dakika
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Spor

Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Ergin Ataman, Fenerbahçe\'yi şikayet etti
26.05.2025 09:42
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague yönetimine Fenerbahçe taraftarlarının otelde kendisine ve annesine küfür ettiğini bildirdi. Ataman, bu duruma Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un müdahale ettiğini belirterek teşekkür etti. Ataman, 'EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık.' ifadelerini kullandı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four'u dördüncü sırada bitirmelerinin ardından THY EuroLeague yönetimine bazı şikayetlerde bulundu.

"BANA KÜFRETTİLER"

Ergin Ataman, "EuroLeague'in artık bazı konuların üzerine düşünmesi gerekiyor. Üst üste ikinci kez otelde sorunlar yaşadık. Fenerbahçe maçından önce lobide 200'den fazla kişi bana ve anneme ağır küfürler etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ederim, bu küfürlere engel olmaya çalıştı" dedi.

"DÜNYANIN NERESİNDE BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR?"

Türk başantrenör, "Yine de EuroLeague'e şunu sormak istiyorum, dünyada hangi ciddi organizasyonda böyle şeyler yaşanıyor? Taraftarlar otelin içine kadar girip bir takımın koçuna küfredebiliyorlar. Hem de bu üst üste ikinci kez oluyor. Herkes başkanımız Dimitris Giannakopoulos'un hareketlerini konuşuyor ama bençimizin hemen arkasında Olympiakos taraftarları vardı. Dünyanın neresinde böyle bir şey olabilir?" ifadelerini kullandı.

Ataman, "Umarım EuroLeague bu yaşananlardan ders çıkarır ve daha ciddi önlemler alır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Son Dakika Spor Ergin Ataman, Fenerbahçe'yi şikayet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halis demir:
    fenerbahçe küfreder bu yıllardır böyle onlar kadıköyün şımarık zengin çocukları 42 14 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    oç! euroleague'i fener kazanınca değersizleştirmeye çalışıyor hemen 18 9 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    gergin ataman.. yunani Atatürk denize döktü.. 2017 de olimpiakos u 2025 de panatinakos u Fenerbahçe denize döktü.. tebrikler 14 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    O zaman kendini sorgula ve bu düşmanlığı bırak, Gergin Ataman. Sonra mağduru oyna. Tabiki küfürü savunmuyorum ama furbol fanatikleri heryerde o yüzden kızdırma adamları, çünkü bu her takım için geçerli. 9 10 Yanıtla
  • taylanozguryavuz34:
    hak edene edilir . 8 5 Yanıtla
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