Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız - Son Dakika
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Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız

22.04.2022 19:30
Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız

"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik""Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz""Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla pes etmeyecektir"Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano...

"Son dakikalarda hücum tercihlerinde hata yapmasak, 2-0'ı yakalayabilirdik"

" Sinan Erdem'de Milano'daki atmosferin daha fazlasını göstermeliyiz"

"Milano eksikleri olsa da, Messina'nın koçluğunda asla pes etmeyecektir"

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olimpia Milano ile karşılaşacakları iki karşılaşmada da yüksek bir motivasyonla oynayarak Final Four'a adımlarını atmaları gerektiğini söyledi ve taraftara Sinan Erdem Spor Salonu'nda güçlü bir atmosfer yaratma çağrısında bulundu.Turkish Airlines EuroLeague Play-Off'ta İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile deplasmanda oynadığı ilk 2 maçtan bir galibiyet çıkartarak Final Four yolunda saha avantajını eline geçiren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, 3'üncü maç öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."SON DAKİKALARDA HÜCUM TERCİHLERİNDE HATA YAPMASAK, 2-0'I YAKALAYABİLİRDİK"Serinin 1-1'e geldiğini hatırlatan Ataman, "Kısmen de olsa İtalya'dan istediğimiz alıp evimize dönüyoruz. Biraz daha dikkatli olup son dakikalarda hücum tercihlerinde hatalar yapmasak, 2-0'ı yakalayıp çok büyük bir avantaj daha sağlayabilirdik" ifadelerini kullandı."SİNAN ERDEM'DE MILANO'DAKİ ATMOSFERİN DAHA FAZLASINI GÖSTERMELİYİZ"Özellikle serinin ikinci maçında Milano taraftarlarının çok büyük bir baskı oluşturduğunu kaydeden deneyimli başantrenör, Anadolu Efes taraftarına çağrıda bulunarak, "Milano'nun oluşturduğu bu baskıdan sonra, şimdi biz de daha fazlasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda göstermeliyiz" dedi."MILANO EKSİKLERİ OLSA DA, MESSINA'NIN KOÇLUĞUNDA ASLA PES ETMEYECEKTİR"

Olimpia Milano'nun başantrenörü Ettore Messina'nın bir basketbol dehası olduğunu hatırlatan Ataman, "Milano'da bazı eksikler olsa da onun koçluğunda asla pes etmeyeceklerdir. Milano karşısında bizi çok zorlu maçlar bekliyor. En kararlı şekilde, yüksek bir motivasyonla salı ve perşembe günlerinde oynayacağımız final ayarındaki iki maçı kazanıp, Final Four'a adımımızı atmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.


YORUMLAR
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THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66 THY Euroleague: Olimpia Milano: 73 - Anadolu Efes: 66 Anadolu Efes: 73 - 66 Anadolu Efes: 73 - 66

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Sinan Erdem, Milano, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergin Ataman: İki maçı yüksek bir motivasyonla oynayıp Final Four'a adımımızı atmalıyız - Son Dakika
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