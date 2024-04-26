Ergin Ataman, Maccabi Playtika'nın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika
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Ergin Ataman, Maccabi Playtika'nın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini söyledi

EuroLeague play-off turu ikinci maçında Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, İsrail takımı Maccabi Playtika'nın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Ataman, Türkiye Milli Takımı'nın hocası olduğunu ve Türk vatandaşı olduğunu belirterek, kendisine hiçbir şey yapılamayacağını söyledi.

26.04.2024 10:19
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EuroLeague play-off turu ikinci maçında İsrail takımı Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunan temsilcisi Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, rakip takımın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" dedi.

EuroLeague play-off turu ikinci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, sahasında Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti. OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edildiğini belirtti. Kendisine; 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' şeklinde sözler sarf edildiğini dile getiren Ataman, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

İki takımın da 1 galibiyet elde ettiği serinin 3. maçı 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım Dörtlü Final'e yükselecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ergin Ataman, Maccabi Playtika'nın teknik heyetinin kendisini tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika

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