Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı

20.06.2023 13:31

Panathinaikos, Ergin Ataman ile resmen 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Yeşil ve beyaz güzel renkler. Panathinaikos'u çalıştıracak olmak harika bir duygu. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya gittim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız." dedi:

Anadolu Efes ile yolları ayıran Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ataman imza sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm ekiple birlikte savaşarak güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz." dedi.

"ŞİMDİ HEP BİRLİKTE BÜYÜK HEDEFLERE HAZIRIZ"

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Yeşil ve beyaz güzel renkler. Panathinaikos'u çalıştıracak olmak harika bir duygu. Rakip olarak birkaç kez OAKA'ya gittim ama şimdi hep birlikte büyük hedeflere hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

"GÜÇLÜ BİR KADRO OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Ataman yaptığı açıklamada, "Tüm ekiple birlikte savaşarak güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz. Atina'yı seviyorum ve bunu herkes biliyor ama buraya tatil yapmaya gelmedim. Kazanan bir antrenörüm ve bu yıl dışında son dört sezonda Avrupa basketbolunda büyük başarılar elde ettim. Şimdi bunları OAKA'da Panathinaikos'la tekrarlayacağım konusunda iyimserim." dedi.

Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YORUMLAR
500

Ergin Ataman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL
13:34 Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen muhabire: Allah kolaylık versin
13:27 İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesi: Şüpheli 30 saatlik nöbet sonrası yakalandı
13:24 İzmir'de 4 kişiyi parçalayıp derin dondurucuya koyan katil zanlısı, geçmişte kasaplık yapmış
13:12 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı
13:07 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
13:00 Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti
12:56 Asgari zammıyla birlikte hepsi değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm kalemler
12:52 Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı
12:47 Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 13:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement