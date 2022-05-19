Ergin Ataman: Söz verdiğimiz gibi rakip kim olursa olsun Türkiye'ye bir kupa daha getireceğiz

Eminim Türkiye'nin her yerinde birçok insan büyük bir mutluluk yaşıyordur

"Aslında ben Micic'in çembere gitmesini istiyordum ama yine o özgüven, attı ve finaldeyiz"

"Maçın gizli kahramanı Bryant"

Ata SELÇUK/ BELGRAD (Sırbistan), - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Biz bu bayrama katkı yapmak istiyoruz demiştik. Eminim Türkiye'nin her yerinde birçok insan büyük bir mutluluk yaşıyordur. İnşallah Türkiye'ye söz verdiğimiz gibi rakip kim olursa olsun bir kupa daha getireceğiz" dedi.Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u Micic'in son saniye basketiyle 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ataman, "Öncelikle çok mutluyum çünkü bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Biz bu bayrama katkı yapmak istiyoruz demiştik. Eminim Türkiye'nin her yerinde birçok insan büyük bir mutluluk yaşıyordur. Zor bir maçtı. Atmosfer de çok zordu. Ben ilk kez bir final four'da bu denli dominant bir seyirci gördüm. Neredeyse yüzde 90'ı satılmış biletlerin. Sanki maçı Atina'da oynuyor gibiydik. Hiç hissetmedik. Maça iyi başlayamadık. Sert başladılar. Maç boyunca çok fazla sayıda faul atışı kullandılar. Biz sadece son 3-4 dakika faulleri kullanmaya başlayabildik. İyi başlamadık ama Larkin toparladı; müthiş bir performansla. İkinci yarı çok iyi oynadık. İstediğimiz gibi oynadık ama bir türlü gidemedik. Bir türlü kıramadık. Son topa kadar 3-4 tane pozisyonu çok kolay harcadık. Kolay atabileceğimiz sayıları artamadık, en son topta da planımız şuydu: beraberliği koruyup, son 5-6 saniyede hücum etmekti. Micic atışa gitti ve soktu; finaldeyiz. Kaldı 1" diye konuştu."ASLINDA BEN MICIC'IN ÇEMBERE GİTMESİNİ İSTİYORDUM AMA YİNE O ÖZGÜVEN, ATTI VE FİNALDEYİZ"Son top öncesi molayı anlatan Ergin Ataman, "Molada bir kere topu son 5-6 saniye kullanmayı konuştuk çünkü maçın kontrolü bizdeydi ve en azından uzatmayı oynamayı garanti altına almalıydık. İkincisi Larkin son 6-7 dakikada ciddi bir kramp girdi baldırına. Dışarda 2-3 dakika dinlendi ve sonra girdiğinde de bir türlü o ritmi bulamadı. Switch yaptırmak istedik, nitekim o da oldu. Micic'in aslında ben çembere gitmesini istiyordum ama yine o özgüven, attı ve finaldeyiz" ifadelerini kullandı."MAÇIN GİZLİ KAHRAMANI BRYANT"Maçın gizli kahramanı Bryant olduğunu söyleyen Ataman, "Özelikle maçın başında ve Larkin ve Micic'i kitlediler. Orada üçüncü adama James Anderson eşleşti. Orada biz James'i kullanamadık, o özelliği yok. Hemen Bryant'a döndük ve orada o yaratıcılıkla skor bulmaya başladık. O bizi çok rahatlattı. Hücumdaki kahraman Bryant. Savunmada da Chris Singleton müthiş iş yaptı" dedi."SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ RAKİP KİM OLURSA OLSUN TÜRKİYE'YE BİR KUPA DAHA GETİRECEĞİZ"

Ataman son olarak ise salona gelen taraftarlara teşekkür etti. Ataman, "İnşallah Türkiye'ye söz verdiğimiz gibi rakip kim olursa olsun bir kupa daha getireceğiz" açıklamasında bulundu.