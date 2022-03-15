Eriksen ve Omar yeniden milli takımda - Son Dakika

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Brentford forması giyen Christian Eriksen'i; Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken ise Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'yi yeniden kadroya davet etti.

EURO 2020'de yaşadığı kalp rahatsızlığından sonra futbola 8 ay ara veren ve sonrasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile yeşil sahalara geri dönen Christian Eriksen, yaşadığı bu sürecin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Danimarka'nın Hollanda ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda kendisine yer bulan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, son olarak 42'nci dakikasında kalp rahatsızlığı geçirdiği Finlandiya maçında forma giymişti.

OMAR ELABDELLAOUI YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

31 Aralık 2020'de yılbaşı kutlaması sırasında elindeki hava fişeğin patlaması sonrası gözünden yaralanan ve yurt dışında uzun süre tedavi gören Galatasaray'ın futbolcusu Omar Elabdellaoui ise Spor Toto Süper Lig maçlarında forma giymeye başlamasının ardından Norveç Milli Takımı'na davet edildi. Son olarak 14 Ekim 2020'de Kuzey İrlanda ile oynanan UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasından forma giyen 30 yaşındaki sağ bek, 517 gün sonra aday kadroya çağrıldı.