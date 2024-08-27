Spor

- Erkan Sözeri: "İki takım da hakeme tepki gösteriyorsa burada bir sıkıntı vardır"

İSTANBUL - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem performansının bu lige yeterli olmadığını söyleyerek, "İki takım da hakeme tepki gösteriyorsa burada bir sıkıntı vardır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbul'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içi çalıştıkları taktik çalışmaları oyuna yansıtamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sözeri, "Çabuk oyuncularla arkaya atılan toplarla gitmeye çalıştık ama olmadı. Orta sahayı 4'ledik ama top bizde kalmadı. İstanbulspor gibi oturmuş bir takım, hocasıyla ne kadar pozisyona girilirse o kadar pozisyona girdik. Bu maçı unutmayacağız. Biz yeni bir takımız. Geç kurulan, geç kamp yapan bir takımız. Zaman zaman bunun problemini yaşıyoruz. Transferlerimizde geliyor. Bazı oyuncular deneyim açısında bu ligde ilk defa oynuyorlar. Biz uzun vadede içerideki maçlarda puanla tanışmak istiyoruz. Oyuncularım elinden geleni yaptı ve onlara teşekkür ediyorum. İki takımda hakem performansından memnun değildi. Artık biz de çileden çıktık. İki takım da hakeme tepki gösteriyorsa burada bir sıkıntı vardır. Saçma sapan kararlar. Hakem performansları böyle olursa, sezonun başındayız. Bu hakem performansları bu lige yetmez. Kendisine öz eleştiri yapsın. 30 senedir futbolun içerisindeyim, Davut hocaya tavsiyem maçı izlesin" ifadelerini kullandı.